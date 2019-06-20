Где мягче стелят: Шепелев сбежит с сыном из России «под крыло» Зеленского

Сегодня, 18:00

Ведущий сможет избавиться и от родственников Фриске, и от травли в сети.

Как и ожидалось, после четвертой годовщины с момента кончины Жанны Фриске имена всех, кто связан с певицей снова стали активно обсуждать. Больше всего досталось ее мужу Дмитрию Шепелеву, которому пожелали, помимо всего прочего, «гореть в аду» из-за того, что он якобы не дает видеться с подрастающим сыном Платоном семье Фриске. Несмотря на то, что ведущий неоднократно высказывался по поводу этого скандала, сильно ситуацию это не изменило.

Вероятно, он уже сейчас думает, как одним выстрелом «убить» двух зайцев: избавиться от якобы терроризирующей его с сыном семьи Фриске и сбросить с себя травлю пользователей сети. Для Шепелева удачно то, что соседняя Украина недавно избрала президентом Владимира Зеленского, являющегося Шепелеву близким другом. Наверняка, Шепелев мог бы вернуться на украинское телевидение и ставший политиком комик с радостью принял его обратно. Учитывая то, что в проекте «Рассмеши комика» они проработали более четырех лет, несложно понять, что за это время между мужчинами сложилась крепкая дружба.

Решение вернуться на Украину для Шепелева станет вполне логичным. Президент Зеленский обещал всем тем, кто будет строить с ним страну «золотые горы», потому и Шепелева явно не обойдет стороной. Такую резкую смену курса в России наверняка воспримут в штыки, но Шепелев, заботящийся только о благополучии своей семьи явно будет там, где мягче стелят. А Зеленский, в этом случае, наверняка сможет предложить ему королевские условия.