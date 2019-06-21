Любовь с Джигурдой? Панин неслучайно упоминает о «ночных откровениях»

Сегодня, 14:30

Обиженный Алексей мог отомстить Никите, и потому намекнул на «голубую» романтику.

Эпатажный актёр мог не просто нарочно спровоцировать новый скандал вокруг своей персоны, а таким образом скомпроментировать Джигурду. Панин явно неслучайно в своём Instagram упоминает о «ночных откровениях» сразу после цитаты от Никиты, которая занимает львиную долю текста в новом посте. Любовь с Джигурдой? Такое предположение может быть вполне обоснованным, памятуя скандальный имидж обоих актёров.

И, похоже на то, что эта страсть могла привести к драматическому повороту: вероятнее всего, наши герои поссорились и Панин решил послать Джигурде скрытый намёк: возвращайся ко мне или же я расскажу о нас гораздо больше! Самому Алексею терять нечего. Он уже давно не вызывает не у кого удивления своими эксцентричными выходками и нарочитой демонстрации своих нестандартных пикантных увлечений.

Не исключено, что Панин мог и специально соблазнить брутального Никиту, чтобы этот расчётливый роман в итоге вывел в топы светской хроники очередные выходки развратного актёра. Всем давно известно, что Алексей, знающий настоящую цену «чёрному пиару», уже не в первый раз сознательно становится героем провокационных историй, которые, в итоге, лишь добавляют актёру очков популярности. Вот только пожалеет ли он в этот раз разбитое сердце Никиты?