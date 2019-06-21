Прототип «Наташи» или как Пынзарь «продвигает» вульгарный образ славянок

Сегодня, 14:00

«Распущенность» Даши на фоне проблем с мужем может быть вызвана поиском любовника.

В последнее время звезда «Дома-2» Даша Пынзарь всё чаще становится объектом недовольств и критики: неудачная пластика, лишний вес и вульгарные наряды. А сегодня Дашу и вовсе сравнили с прототипом типичной «Наташи» в Турции. Поводом стало новое видео в соцсети Пынзарь, где девушка похвасталась роскошным завтраком в компании сына. Примечательным стал наряд Даши в ресторане: короткие шорты, прозрачный топ и отсутствие нижнего белья. Фанаты «разнесли» звезду «Дома-2» за откровенный образ в публичном месте.

По словам подписчиков, Пынзарь буквально «продвигает» вульгарный образ славянок. Фанаты уверенны, что именно из-за подобного распущенного поведения «таких, как Даша» заграницей складывается стереотипное мнение о лёгкодоступности русских девушек. Действительно, поведение Дарьи вызывает много спорных вопросов: зачем молодой матери двоих детей и замужней женщине публично демонстрировать «прелести» своего тела? Не исключено, что Пынзарь таким образом «зазывает» нового любовника, ведь слухи о проблемах в семье Даши и Сергея не утихают уже который месяц, а регулярное отсутствие мужа рядом с семьёй лишь подогревает догадки в Сети.