Опозорилась с фотошопом! Орлова показала «обработанную» фигуру и свое «мыльное» лицо

Вчера, 23:30

Похоже, ведущая считает своих фанатов недалекими.

Ольга Орлова снова решила похвастаться своей стройной фигурой в купальнике на фоне пляжа. Соответствующий пост ведущая телепроекта «Дом-2» опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

В глаза бросается сразу несколько неестественных деталей, которые явно были внесены на фото уже после самого процесса съемки. И это неудивительно, ведь Ольга уже неоднократно была замечена в откровенном злоупотреблении с редактированием своих снимков. Можно смело утверждать, что на этот раз Орлова прямо-таки опозорилась с фотошопом. «Мыльное», матовое лицо, которое к тому же заметно отличается от цвета кожи на теле, круги под глазами, будто кто-то специально делал разводы для скрытия морщин и само собой «обработанная» фигура.

В комментариях также заметили неладное, так, один из пользователей даже написал: «Видно только фильтры, вместо Ольги». Неужели Орлова считает своих фанатов глупцами?

Любопытно, что ведущая объяснила свое позирование в купальнике аномальной жарой в Москве. Точно такой же повод она придумала для фото, сделанного незадолго до этого, где женщина также показала себя без верхней одежды. Похоже, что 41-летняя Орлова просто боится потерять привлекательность в глазах подписчиков и постоянно ищет причины для демонстрации своей «отфотошопленной» внешности.