Опомнился из-за дочери? Николаев вернулся «из загула» к Проскуряковой

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Между семьёй и «свободным плаванием» композитор сделал правильный выбор.

Вот уже несколько недель фанаты переживают за благополучие в семейной жизни Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. В последнее время пара постоянно дает поводы для обсуждений и подвергает счастливый брак сомнению. Сначала композитор улетел с дочерью в Юрмалу, оставив супругу в столице. Когда Проскурякова все же решилась навестить дочь, Николаеву, как специально, срочно понадобилось отправиться во Вьетнам. Прятки друг от друга не могут продолжаться вечно. Тем более, от их «игр» зависит благополучие маленькой дочери Вероники.

Похоже, своими «горячими» видео в купальнице Проскурякова добилась возвращения мужа. Николаев вернулся «из загула» к супруге, чем она непременно похвасталась перед фанатами. Во-первых, сдержать Игоря от опрометчивого решения развестись мог ребенок, ведь, в любом случае, после расторжения брака девочка останется с матерью. С другой стороны, женское очарование никто не отменял, поэтому заигрывание через камеру все-таки сыграло свою роль.

Скорее всего, Николаев опомнился из-за дочери и попытается восстановить былые семейные отношения ради счастья Вероники. Естественно, ребенку всего лишь 3 года, поэтому какие-либо изменения у родителей, а тем более ссоры, крайне негативно отразятся на ее психике и поведении.