Фиктивный брак? Мороз развелась с Богомоловым из-за своих феминистических взглядов

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Похоже, Дарья даже окончательно определилась с собственной ориентацией.

На днях российская актриса Дарья Мороз порадовала фанатов архивным фото на своем аккаунте в Instagram. На снимке женщина запечатлена еще с длинными белокурыми волосами вместо нынешней короткой стрижки, в пестрых украшениях в виде сережек, ожерелья и массивного кольца.

Некоторым пользователям показалось странным, что для, очевидно, профессиональной фотосессии Мороз не нарастила ногти и даже не накрасила их. Судя по всему, актрису уже тогда не сильно волновал полноценный женственный образ, раз она забыла про такую важную деталь, как маникюр. После чего, как известно, Дарья вообще перестала уделять внимание внешнему виду, и даже длинные локоны, требующие постоянного ухода, показались ей ненужной обузой.

Развод Мороз с режиссером Константином Богомоловым, который произошел не так давно, вполне возможно мог произойти вовсе не из-за остывшей любви. Что же тогда, фиктивный брак? Есть основания полагать, что никаких особых чувств и не было, по крайней мере у актрисы к режиссеру. Дарья еще в ранние годы была сильной независимой девушкой, такой же типаж и у Ксении Собчак - новой пассии Константина. Вероятно, что Богомолов просто устал ждать от супруги проявлений женственности и ушел к светской львице. Также возможен и другой вариант: Мороз сама развелась с мужем из-за своих феминистических взглядов.

Не исключено, что в своем стремлении к независимому образу жизни у актрисы произошел психологический сдвиг. Такое особенно часто бывает у «ярых» феминисток, которые впоследствии постепенно движутся к смене ориентации.