Топай отсюда, Потап. Каменских подогрела слухи об измене мужу с молодым «любовником»

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Недавняя свадьба могла быть попыткой возлюбленных спасти «угасающую» любовь.

Хотя свадьба Потапа и Насти Каменских с шумом состоялась совсем недавно, известно, что чувства между ними имеют уже достаточно большой срок. После прошедшего торжества в сети появилось множество фотографий, на которых жених и невеста запечатлены в необыкновенно прекрасных нарядах счастливыми и влюбленными.

Тем не менее, если брать во внимание последние события, может показаться, что между молодоженами не все так гладко, как они пытаются показать. После свадьбы они стали намного реже публиковать совместные фото. Кроме того, накануне на личном Instagram-аккаунте Каменских появился снимок, которым она и вовсе подогрела слухи об измене мужу.

Так, на фотографии Анастасия запечатлена в компании актера Владимира Остапчука. По выражению лиц можно понять, что они достаточно близки. Особенный интерес вызывает внешность певицы: она приоткрыла рот, проводя пальцем по нижней губе, что может показаться весьма сексуальным.

Судя по всему, ее отношения с Потапом в последнее время держались лишь на интриге, так как о них никто не знал, и надолго подогреть искру в них, похоже, не получилось даже с помощью заключения брачных уз. Стоит отметить, что друг Насти Каменских младше Потапа на 14 лет. Вероятно, она изменила мужу с молодым «любовником», так как захотела попробовать чего-то нового и уйти от заевшего быта.

Сложно представить, как на эту новость может отреагировать сам Потап. Хотя, можно предположить, что он и сам уже не рад браку из-за возможных проблем в нем, так что «измена» жены может стала бы лишь поводом для расставания.