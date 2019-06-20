Через «постель» депутата? Жириновский мог помочь Билану продвинуться в карьере

Вчера, 23:00

Певец пытается скрывать свое прошлое, связанное с политикой.

На сегодняшний день победитель «Евровидения» от России Дима Билан ведет весьма скромный образ жизни, отказываясь посвящать публику в детали своей личной жизни и профессиональной деятельности. Однако, так было далеко не всегда. Около семи лет назад певец всерьез метил в депутатское кресло и даже нашел поддержку у уважаемых политических фигур, хотя на сегодняшний день старается об этом особо не распространяться.

Как известно, Дима официально вступил в ряды ЛДПР и в определенное момент смог обратить на себя внимание ее лидера Владимира Жириновского. Известный скандалист, несмотря на свой буйный нрав, о Билане высказывался спокойно, уважительно и даже с некой любовью:

«Долго на сцене прыгать не будешь. Дима думает о своем будущем и правильно делает! Надо готовить для этого базу – депутатское кресло», - утверждал тогда Владимир Вольфович.

Не стоит исключать, что в те годы, когда Билан якобы находился в серьезной депрессии, ему помог из нее выбраться, а заодно и продвинуться в карьере никто иной, как Жириновский. Видя в нем своего вероятного преемника или, как минимум, правую руку он пропустил исполнителя через свою «постель» депутата. Подобные предположения совсем неудивительны в виду того, что и Билана, и даже Жириновского обвиняли в гомосексуальных предпочтениях. Стоит вспомнить, как минимум, легендарную вечеринку главы ЛДПР в Серебряном Бору, когда толпа накаченных красавцев носила политика на руках.

По всей видимости, поняв, к чему все движется, Билан в определенный момент решил покинуть ряды партии и с тех пор, как ни странно, ничего об этом не говорит. По всей видимости, прошлое ему либо неприятно, либо ему действительно есть что скрывать от публики.