«Мой нарисованный пресс» - В Сети высмеяли фигуру Лободы

Сегодня, 17:30

Пока Лазарев и Крапивина «грызутся» - Света позирует.

Похоже, что «супер звезда» Светлана Лобода привыкла быть неординарной во всем, ведь даже «похвастаться» певица умудрилась оригинально. Так, в своем онлайн-альбоме исполнительница опубликовала фото, где полуобнаженная, снимает свое отражение в зеркале. Снимок Лобода подписала кратко, и к тому же, на английском: «My new one» - «Мой новый/новая».

О чем именно вела речь певица — понять так и не удалась. То ли она говорила о гаджете в ее руках, то ли о украшениях на шее, то ли, что тоже может быть, о рельефных кубиках пресса на животе. Фанаты принялись нахваливать фигуру Светы: «Бомбическая Дама», «Первая», «Прекрасная», «Идеальная», - неустанно твердили фанаты.

Однако нашлись такие, кто скептически отнесся к внешнему виду певицы:

«Да... Мой новый нарисованный пресс..», - написали хейтеры.

Конечно, Лобода скандально известна своим гипертрофированным трудолюбием, но то, что артистка уже через год после вторых родов выглядит еще лучше, чем до беременности - злопыхатели ей простить явно не могут.