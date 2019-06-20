Путин не простит. Виторган рискует серьёзно поплатиться за насмешки над президентом

Сегодня, 13:30

Попытка вернуть Собчак в семью, вероятно, подтолкнула Максима на отчаянный шаг.

Слухи о желании Максима Виторгана подастся в политику ходили ещё со времён баллотирования Собчак на президентское кресло. Тогда даже предполагали, как Ксюша будет руководить страной через супруга, словно марионеткой. И хотя союз Максима и Ксении Анатольевны распался, но, вероятно, привычка «скандалить» с «конкурентом» осталась. Так, актёр опубликовал в Сторис неоднозначный снимок, где Владимир Путин в образе «городского» сумасшедшего разговаривает по игрушечному телефону на фоне баннера «Прямая трансляция».

Очевидно, таким поступком Максим буквально выставил президента клоуном, публично унизив на всю страну. Не сложно догадаться, как серьёзно Виторган рискует поплатиться за насмешки над главой страны, ведь явно Путин не простит таких «выходок» в свой адрес. Вполне вероятно, что Максиму придётся проститься не только со сценой, но и с шоу-бизнесом, в целом. Однако, не исключено, что на отчаянный шаг актёра подтолкнула любовь к бывшей жене: Собчак выступает активным противником политической деятельности президента, добиваясь «главного» трона России уже который год. Возможно, выходки Виторгана могут оказаться продуманным планом по возвращению бывшей, ведь, как известно, война с общим противником может сплотить даже самых ярых врагов.