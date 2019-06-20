С мужчинами «ни-ни». Панин отказался «от удовольствий» ради дочери

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На кон была поставлена психика ребенка, поэтому Алексей сделал правильный выбор.

Сейчас Алексей Панин весь погряз в работе, ведь готовит несколько творческих проектов. Во-первых, он уже месяц репетирует спектакль вместе с Никитой Джигурдой, но особое внимание заслуживает его будущий автобиографический фильм «Я вернулся». На этот раз Панин выступит не только в качестве главного актера, но и стал режиссером кинокартины. Фильм должен появиться на экрана уже осенью. Кроме Алексея, в съемках принял участие неизменный товарищ Джигурда, Владимир Епифанцев и даже несовершеннолетняя дочь скандального актера Анна.

Недавно Панин похвастался на своей странице в сети Instagram черновым вариантом тизера фильма. Он хотел увидеть хоть какие-то отзывы от поклонников и немного приоткрыл занавес своей работы. Из небольшого отрывка стало понятно, что в фильме Алексей с мужчинами «ни-ни». На одном из кадров он просыпается в кровати с женщиной, хотя все знают, что актер неоднократно пробовал однополые отношения.

Судя по актерскому составу, Панин отказался «от удовольствий» именно ради дочери. Девочке всего лишь 9 лет, поэтому наблюдать слишком откровенные сцены с отцом грозит нарушениями психики. Мало того, что на ее аккаунте и так много негативных комментариев, так не хватало, чтобы ребенок сам стал свидетелем подобных действий. Похоже, Панин все-таки понимает, что в автобиографическом фильме у него не получится показать всю свою натуру, но на что только не пойдешь ради благополучия дочери.