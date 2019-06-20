Рэпер Гуф проигнорировал сына с сотрясением мозга из-за работы над новым альбомом – Сеть

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Поклонники подозревают, что травму 9-летний Сами получил из-за безалаберности отца, который после «скинул» его на бывшую супругу и ушёл «творить».

Со своей бывшей женой Айзой Анохиной рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, не живёт уже достаточно давно, но с 9-летним сыном Сами, как известно, старается видеться регулярно. По всей видимости, очередная поездка к отцу для мальчика закончилась в больничном крыле, что, всё же вовсе не помешало музыканту вернуться к творчеству и заняться работой над новым альбомом.

О том, что сын рэпера оказался в больнице с сотрясением мозга сообщила мать мальчика Айза, поведавшая подписчикам, что это уже второе сотрясение в жизни мальчика и прежде, чем ему поставили диагноз, им пришлось сменить две больницы и столкнуться с грубостью и злостью врачей. Отношение медицинского персонала бесплатных поликлиник к пациентам для пользователей Сети не стало неожиданностью, а вот отсутствие рядом с маленьким сыном рэпера неприятно удивило, потому что незадолго до попадания Сами в больницу Алексей Долматов опубликовал в Instagram видео с ним.

Сам Алексей ни словом не обмолвился о травме ребёнка и предпочёл рассказать поклонникам о том, что пишет пятый сольный альбом, вооружившись битой.

Пользователи Сети подозревают, что травма мальчика стала следствием безалаберности отца, который до этого демонстрировал поклонникам, как тот катается на самокате, а после отправился с ним во всесезонный горнолыжный комплекс. Впрочем, Айза заявила, что не винит бывшего супруга в произошедшем.

Как бы то ни было, ни отцовский инстинкт, ни чувство вины, как считают пользователи, не смогли вмешаться в «творческий процесс» исполнителя, который больному сыну предпочёл работу над песнями.