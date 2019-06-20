«Я стала потихоньку маму ненавидеть»: Сябитова рассказала о бессердечности матери

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Роза расчувствовалась перед психологом.

Несколько дней назад психолог Иван Самуэлян провел сеанс с телеведущей Розой Сябитовой. В конце всей терапии Иван задал Розе не простой вопрос, касающийся ее мамы.

«Какое у вас было отношение к маме, нашей психике не важно, то какие у нас отношения с другими людьми или, как другие люди к нам относятся. Нашей психике очень важно, как мы реагируем на того или иного человека», - спросил психолог у телеведущей.

Роза сказала, что тяжелая тема, думала она, что уже конец, отработала, как только маму вспоминает, начинается. И Сябитова не знает, что с этим делать. Телеведущая рассказала, что до определенного периода, до 7 лет она безумно любила маму, она всегда к маленькой Розе относилась несправедливо. Дело в том, что Сябитова из мусульманской семьи, девочка род не продолжает, а она старшая. Все отдавалось и доставалось брату, так заведено многолетними обычаями.

До семи лет она любила маму, потому что хотела через любовь объяснить, что она достойна любви, но мама ее часто била и кроме нее, Розу никто не бил. После 7 лет Роза поняла, что есть другое отношение матерей, когда начала ходить в гости она видела заботливых и любящих мам.

«Я стала потихоньку маму ненавидеть», - сказала Роза.

Иван рассказал, что родители - это самый важный элемент для нашей психики, как фундамент для дома.

Роза рассказала о бессердечности мамы и как она брату покупала новые вещи, а ей просто из старого пальто делала куртку. Сябитова из-за своих обид принципиально не ставит памятник матери, которой не стало в 1999 году.

Роза поделилась: «Благодаря тому, что мама относилась ко мне по-скотски, так не относятся даже к тварям, я стала знаменитой».

Роза со слезами на глазах, рассказывает, что не испытала родительской любви, но ей бы очень хотелось. Мама Розы умерла от алкоголизма, всем людям свойственно ошибаться и учиться на этих ошибках, но Роза не готова это принять. А ведь у многих семей такая ситуация в жизни и это очень печально.