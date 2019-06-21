Друг Андрей вовсе не друг. Муцениеце изменяет Прилучному не выходя из дома

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Артистка проводит слишком много времени с другом семьи.

Агата Муцениеце поделилась с пользователями ссылкой на YouTube: Очень Красивый Влог - «Прилучные будни». Девушка записывает, как они проводят время с семьей и друзьями. Агата очень позитивная, пользователи пишут, что влоги актрисы можно назвать мотивацией к позитиву. Она танцует с детьми, веселится и дурачится, но единственное, что насторожило пользователей это друг Андрей который проводит время с Агатой и детьми больше, чем Прилучный.

«Если вы думали, что это все тот же вечер, то нет это другой день ребята», - сказала Агата. По словам актрисы, получается, что некий Андрей частый гость в их семье. Пользователи предположили, что друг Андрей вовсе не друг, и Муцениеце изменяет Прилучному в собственной квартире не выходя из дома. Такие мысли появляются после просмотра всего ролика. Агата показывает полное равнодушие к супругу: она фотографирует его с другими девушками, говорит, что они прекрасно подходят друг к другу и вообще не старается привести себя в порядок. В то время, как девушки в платьях и на каблуках, Агата ходит по вилле в домашних тапках и халате. А когда она дома с Андреем, то она восхищается его чувством юмора и таланту развлекать детей.

Из интервью Муцениеце у Регины Тодоренко можно вспомнить, что актриса вспоминала довольно холодно о своём супруге, она говорила, что она вообще его не ревнует и если он когда-то полюбит другую, то его никто не держит.

«Когда женщина любит, то никогда не станет кидаться такими словами», «Видно, что Паша её любит, а она смотрит на него равнодушно», - пишут хейтеры под данным видео.