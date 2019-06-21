Целлюлит и жирные колени. Ведущая «Орла и Решки» Никитюк обиделась на очевидную правду

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Леся Никитюк выложила в Instagram видеообращение к подписчикам, в котором просит не писать негативные комментарии к её фотографиям. Проблема в том, эти комментарии – правда.

Ведущая «Орла и Решки» выбрала забавный образ для записали видеообращения: она предстала перед фанатами в косметической маске. Леся обиделась на многочисленные комментарии к её последним фотографиям, в которых подписчики указывали звезде на многочисленные дефекты её внешности.

«Ребята, я когда-то в этой жизни научу вас писать только позитивные, хорошие комментарии? Ну зачем взяли и написали что у меня целлюлит, колени жирные, нос большой, **сек нет....ну зачем такое писать человеку?», - сказала ведущая.

Эти слова звучали бы адекватно, если бы всем вокруг не было очевидно: и целлюлит, и большой нос, и толстые колени – чистой воды правда. Это хорошо заметно на фотографиях звезды в Instagram.

Истинность этих комментариев будто очевидна и у самой Никитюк: в видеообращении она лишь просит не заострять внимание на дефектах. Что, впрочем, вполне справедливо – не очень вежливо писать напоминать толстому человеку об ожирении, даже если этот человек звезда.