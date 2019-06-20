Люди едва не погибли или как Володина наживается на аварии Киркорова?

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Астролог уверяет, что ее календарь спасёт от чрезвычайных ситуаций.

Телеведущая программы «Давай поженимся!» позиционирует себя больше, как астролога. Она составляет индивидуальные календари, подсказывает профессии по гороскопу, составляет гороскоп 2019 «Кому нельзя делать пластику», а также календарь безопасных поездок. Василиса несколько часов назад опубликовала stories в Instagram, где сочувствует Филиппу Киркорову: «Даже, если это не авария, а просто посадка не с первого раза, её никому не пожелаешь. Особенно себе. Календарь безопасных поездок на страже вашего спокойствия». Астролог решила прорекламировать свой календарь на чрезвычайной ситуации с Киркоровым и подзаработать. Василиса данной публикацией намекает, что если бы поп-король приобрёл у неё данный календарь, то данной ситуации бы не возникло, и он мог избежать неприятной ситуации. Люди едва не погибли, а Володина все календари пытается продать.

После неприятного события все СМИ пишут о происшедшем, обеспокоенные фанаты обсуждают ЧП и сочувствуют эстрадному исполнителю. Вероятно, Василиса, понимая всю громкость происходящего, решила нажиться на аварии Киркорова и продать как можно больше календарей. Многие люди очень боятся перелётов и готовы отдать немалые деньги за гарантию благополучного перелёта. Но насколько календари Володиной действенны – спорный вопрос. Пользователи подчеркнули, что со стороны Василисы некрасиво было пиариться на ситуации поп-короля. А также много жалоб, что Василиса отказывается помогать бесплатно: «Чувствуется коммерческий интерес, я просила о помощи. Василиса мне отказала», «Ну какую радость вы приносите людям? Вам верят, а итог один – деньги!».

Киркоров возвращался в Россию из болгарской Варны с двумя несовершеннолетними детьми. Во время посадки самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу при посадке, после чего из-за ветра пошёл на второй круг. Киркоров поблагодарил пилотов за профессионализм, а в Instagram написал, что навсегда запомнит эти 30 минут.