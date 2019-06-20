«Мы его подняли тёпленьким»: Малахов вторгся без предупреждения к Алибасову сразу после выписки из больницы

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В жажде наживы Андрей Малахов «озверел» и снял программу с беспомощным продюсером

Новость об отправлении Бари Алибасова повергла в шок всех пользователей сети. Недавно продюсер попал в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи из НИИ имени Склифосовского. По словам сына Алибасова, отец случайно выпил жидкость для очистки труб, ошибочно приняв её за сок. Врачи диагностировали ожог желудка 4-й степени. Несколько дней продюсер пробыл в состоянии медикаментозной комы. И вот, когда уже самое страшное было позади, Бари Каримовича выписали домой. Оправиться после случившегося продюсеру, так и не удалось. Сразу после выписки из больницы, к нему домой заявился самый алчный ведущий российского шоу-бизнеса Андрей Малахов, который без смущения заявил: «Мы разбудили его утром, ещё тёпленького после сна».

Это насколько нужно быть бесчеловечным, чтобы ради крупного гонорара потревожить человека после реанимации?

«Фу, как мне противно смотреть на Малахова. Человека только выписали с больнице он тут же шоу устроил. Разве так можно», «Я в шоке! Малахов уже совсем совесть потерял. Алибасову ещё плохо, по нему это видно, а этот сплетник воспользовался ситуацией и сделал себе шоу. Мне противно. Неужели в погоне за деньгами, нужно забывать про человечное отношение друг к другу», - комментировали пользователи сети.

Но кажется, сам Малахов доволен своей «грязной работёнкой». В программе «Прямой Эфир» таким Алибасова ещё никто не видел, что безусловно оказалось на руку главному телесплетнику страны. Бари Каримович выглядел достаточно ослабленным, у продюсера наблюдались провалы в памяти, он путался, когда отвечал на вопросы лицемерного ведущего. После того, как Малахов вторгся без предупреждения, члены семьи Алибасова решили тайно увезти продюсера на реабилитацию. Сейчас, Бари Каримович приходит в себя, после того, как оказался на гране жизни и смерти.