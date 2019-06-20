Никто без группы? Серябкину возвращают в Serebro

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Выводы сделали поклонники певицы, так как девушка не меняет свой ник в Инстаграме, а сольный проект не приносит ожидаемого успеха.

С 2006 года Ольга Серябкина являлась участницей женской группы Serebro, а с 2014 года (после ухода из состава Елены Темниковой) она стала негласным лидером в коллективе. Однако в конце 2018 года Серябкина заявила, что намерена покинуть группу и развивать свой сольный проект – MOLLY.

Уже в апреле 2019 певица презентовала свой сольный альбом под названием «Красотка в небе». Но, несмотря на это, Серябкина до сих пор не сменила свой никнейм в Инстаграме. В социальной сети она остается известна, как serebro_official.

Поклонников MOLLY этот факт настораживает, да и сама певица четких комментариев на эту тему не дает. Неужели Серябкина никто без группы – недоумевают подписчики артистки. Среди основных версий наиболее популярной оказалась та, согласно которой, Серябкину возвращают в Serebro.

На это есть две причины. Первой считают, что сольная карьера оказалась не по плечам Ольге. Ведь поклонники, сравнивая ее с экс-подругой по группе – Еленой Темниковой, отмечают, что успеха второй Серябкиной не повторить. К тому же, поклонники называют первый альбом MOLLY «провалом», а премию Муз-ТВ в номинации «Лучшая песня на иностранном языке» незаслуженной.

«Все голосовали за Марув и это ФАКТ!!!», «Все реально голосовали за марув. Как достали эти премии, раздают своим», пишут пользователи.

Второй причиной, по которой произойдет возвращение в Serebro, считают провальный состав новых участниц группы. Многие поклонники выражают свою разочарованность тем, что новое трио не дотягивает до прежних стандартов коллектива.