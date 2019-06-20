В Крым ни ногой? Обанкротившийся Лазарев вынужден ехать на гастроли «на оккупированный полуостров»

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Певец находится в плачевном материальном состоянии и рискует попасть в забвение своих поклонников. Известный российский певец и участник конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев оказался в неприятной ситуации.

Сначала певцу не повезло, и он не смог получить звание «Евроносца», а затем Сергею продолжили ставить «палки в колеса» на премии МУЗ-ТВ. Между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым разгорелся настоящий скандал. Парню не понравилось, что Светлана спела 6 песен и получила 6 тарелок, а вот Сергей Лазарев удостоился только одной, а петь ему вообще запретили. Мотивировали они это тем, что его номер слишком сложен и декорации под него создаваться не будут. А внимательные подписчики Лазарева обратили внимание на еще один нюанс.

После того, как Сергей потерпел поражение на «Евровидении» с ним, отказались заключать всякого рода контракты. Успешный певец оказался не только на грани банкротства, но и на грани тяжелой депрессии. Сейчас Сергею необходимы деньги, ведь он приобрел недвижимость за границей и растит маленького сына. Он не чурается и рекламы, которую когда-то отвергал. Снимается и для крема после бриться, и для магазинов Лэтуаль. А фанаты из г. Севастополь прислали фотографию, где Сергей Лазарев совершенно точно приедет с концертом «в оккупированный Крым».

Около года назад Сергей Лазарев дал интервью украинской ведущей, где рассказал, что в Крым ни ногой, поскольку это оккупированный полуостров. Он презирал артистов, которые ездили в Крым с концертами и получали с этого деньги. До недавнего времени он считал, что Крым это только Украина и по-другому, и быть не может. Но, что же произошло ровно за год? Похоже, у певца большие проблемы с деньгами, раз 5 августа обанкротившийся Сергей Лазарев выступит в Севастополе.

Так вот почему Лазарев вынужден ехать на гастроли. Его «затмили» более успешные и топовые артисты, как в случае с вездесущей Лободой. Теперь Сережа «наступил на горло собственным принципам, присел на корточки» и ждет, когда его позовут в очередной запрещенный город.