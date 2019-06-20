Наташа Королёва может скрывать серьёзное заболевание требующее незамедлительного вмешательства

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Данное заболевание может стать причиной кровоизлияния в полость сустава.

Недавно Наташа Королёва выставила фотографию в соцсетях. Хейтеры заметили сильные изменения в ногах певицы. Дело в том, что одно колено было больше, чем второе.

«Что с ногами?», «Туфли красивые, а коленки уже не очень», «Ноги кошмар», «Колени Наташе уже нужно прикрывать, возраст берёт своё», «Наташа, у вас случайно не гигрома? У нашей соседки была такая проблема с суставами, а начиналось, как у вас просто разной формы колени», - комментировали подписчики.

Скорее всего, подписчица говорила именно о гигроме коленного сустава, что представляет собой опухолевидное доброкачественное образование, вызванное скоплением жидкости серозного характера и слизи в открытых полостях суставов. Такому заболеванию подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с физическими нагрузками. Как известно, Наташа Королёва очень много времени проводи на ногах. Возможно, Наташа Королёва действительно скрывает серьёзное заболевание, требующее незамедлительного вмешательства.

Ведь не лечение данного заболевания может стать причиной тяжелых последствий, таких как: воспаление околосуставных тканей, значительные разрывы со смещением, полный отрыв, кровоизлияние в полость сустава. Это наиболее опасные осложнения. Данное заболевание вначале проходит бесследно, но вскоре наблюдаются симптомы в виде болезненности и нарастания опухоли, которую мы возможно и наблюдаем на фотографии. Если вовремя обратиться за лечением, то опасную болезнь возможно победить. Сейчас самое главное, чтобы Наташа Королёва не тянула с походом к врачу.