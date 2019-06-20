Рабство точно отменили? Тиран Меладзе заставляет Брежневу «пахать» без перерыва на сон - Сеть

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«Выложишь красивую фоточку и никто не знает, что на самом деле», - открыла поклонникам глаза на горькую правду певица.

Певицу Веру Брежневу и музыкального продюсера Константина Меладзе называют одной из самых красивых семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Однако в семейной жизни певицы, судя по всему, всё не так радужно из-за тирании композитора, вынуждающего талантливую супругу пахать, как проклятую.

О том, насколько сильно красивая жизнь на снимках в Сети отличается от горькой реальности, 37-летняя Вера Брежнева рассказала поклонникам в своём Instagram. По словам певицы, в течение шести дней ей пришлось пережить шесть перелётов, при этом два дня сопровождались бессонными ночами, а всё из-за неподъёмного количества работы, концертов, съёмок и встреч.

«Выложишь в инста красивую фоточку и никто не знает, что на самом деле. Вот такая она оборотная сторона…», - поделилась с поклонниками откровением артистка, сопроводив пост теми самыми фото, создающими иллюзию безоблачного счастья.

Пользователям Сети не пришлось гадать, кто же стоит за столь жёстким графиком Брежневой и обвинили во всём её «мужа тирана» Константина Меладзе, который, видимо, в собственной жене видит лишь источник дохода и пренебрегает её отдыхом и здоровьем, заставляя «пахать» без перерыва на сон. Также поклонники певицы недоумевают, почему все же композитор так наплевательски относится к любимой жене, и задаются одним единственным вопросом: «Рабство точно отменили?».

Вполне вероятно, что в скором времени тирания Меладзе полностью разрушит его брак с измождённой певицей, сохраняющей последние остатки терпения, сил и здоровья. Так как же на самом деле обстоят дела в звездной семье. Рабство точно отменили?