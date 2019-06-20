Дурной пример заразителен: Дана Борисова привела дочь в центр реабилитации наркоманов - Сеть

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Видимо, поборов наркозависимость, она боится, что 11-летняя Полина пойдёт по её стопам.

Полгода Дана Борисова провела на лечении в Таиланде, после того как на шоу Андрея Малахова вся страна узнала об её наркотической зависимости. Побороть наркоманию Борисовой удалось, однако теперь она, судя по всему, беспокоится о своей 11-летней дочери Полине, которая по примеру матери может ступить на ту же скользкую дорожку.

Об увлекательной и насыщенной поездке в Санкт-Петербург с дочерью телеведущая Дана Борисова поведала своим поклонникам в Instagram, отметив, что одним из пунктов назначения стал реабилитационный наркологический центр «Берег». Звезда написала, что провела хорошую тёплую группу в ребцентре, не упомянув при этом, куда отправила дочь, которая весь день до этого осматривала городские достопримечательности в её компании.

Вряд ли 11-летний подросток был предоставлен самому себе в большом чужом городе, поэтому поклонники пришли к выводу, что мать взяла Полину с собой и привела её к бывшим наркоманам. По их мнению, таким образом телеведущая намеревалась показать дочери наглядный пример последствий некоторых поступков, которыми грешила и сама. Ведь дурной пример заразителен, а пример собственной матери явно не может не наложить отпечаток на будущее звёздного ребёнка.

Стоит отметить, что сложности общения с «невоспитанной и капризной» дочерью, как о ней отзывалась сама Борисова, она неоднократно выносила на публичное обсуждение и откровенно рассказывала о хамстве наследницы, посмевшей однажды даже пнуть её в грудину со злости. Гематомы на рёбрах, конечно, прошли, но «осадок», видимо, всё же остался. Поэтому, осознав, к чему именно может привести трудный характер подростка вкупе с прошлыми ошибками матери, телеведущая, по всей видимости, решила преподать дочери небольшой урок.