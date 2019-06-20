«Проблемы по Фрейду» или как Глюкоза непристойно флиртовала с Иваном Ургантом?

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Певица стала прилюдно задирать ноги и демонстрировать нижнее белье, чем и вызвала шкал негодования от зрителей и восхищение от Ивана Урганта.

Известная российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза стала очередным гостем у ведущего Ивана Урганта. В свой день рождения артистка предпочла посетить съемки шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Многие поклонники сначала обрадовались, что увидят любимого кумира в очередной веселой программе, но к середине эфира стало понятно, что Глюкоза ведет себя не просто вызывающе, а непотребно.

«Ургант, что ты там хотел разглядеть?», «Наташка зря трусы одела! Могла бы и Стоун побить по просмотрам», «пришла такая вся в белом - целомудренная типа - через 5 минут уже всем свои труселя показала», «неудивительно, что другие артисты с ней не здороваются, за артистку не принимают», «все на один вкус. Напоминает Брежневу. Интересно, кто посчитал сколько раз она эти волосы теребила и флиртовала с Ваней», «редкий случай - абсолютная бездарность, но красота и жизнерадостность…ну может еще бабло мужа, открывают все двери», «Глюкоза больная совсем? Она хоть раз может себя порядочно вести на передаче?», - пишут телезрители.

Для подписчиков Натальи Ионовой не секрет, что девушка зачастую выставляет в своих соцсетях чересчур откровенные фотографии. Она демонстрирует растяжку на камеру в нижнем белье, делает стойку в одних стрингах и моет машину в откровенном купальнике. Многие подписчики убеждены, что у певицы появились проблемы по Фрейду и девушка пытается всячески продемонстрировать свою полуголую фигуру. Вот и в этот раз Глюкоза показала все преимущества своей растяжки на камеру.

Зрители подметили, что замужняя Наташа весь вечер непристойно флиртовала с Ургантом, странно смеялась, затем нескромно сказала Ивану: «Ваня, тебе можно все!». А женатый Иван Ургант не смог устоять и не посмотреть в тот момент, когда девушка в целомудренном платье задрала ногу и показала не только растяжку, но и все то, что находится под платьем. Многие зрители изумились.

В зале появились осуждающие возгласы «у-у-у», которые шутливо «отбросил» Ургант словами: «Осторожно! Наташа!». Вероятно, ее пластика и стала «гвоздем» программы. Певица не продемонстрировала навыков и умений правильно и красиво шутить, говорить остроумные вещи и просто радовать своего зрителя скромностью и разносторонностью. Все заметили только пошловатые намеки от гостьи и неподдельный интерес к Глюкозе Ивана Урганта.