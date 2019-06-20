 В тихом омуте черти водятся? Двуликая Татьяна Арнтгольц успешно претворяется «монашкой»

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В биографии скромной артистки всплывают «грязные пятна».

Артистка Татьяна Арнтгольц с юных лет пользуется популярностью, девушка со студенчества снимается в серьезных картинах, которые крутят на федеральных каналах. Однокурсники завидовали, а родная сестра Ольга оставалась в тени её славы. Если обратить внимание на роли Татьяны в кино и театре, то можно заметить, что все её роли только положительные, артистка несёт образ доброй, светлой девушки, готовой жертвовать собой ради других. Положительные роли помогли Татьяне заработать прекрасную репутацию. Пользователи на странице Татьяны оставляют в основном положительные комментарии: «Таня, вы такая светлая! Счастья вам и вашей дочери», «Очень мало таких светлых людей, как вы!».

Возникает вопрос, такая ли на самом деле артистка, как её превозносят зрители? Складывается впечатление, что девушка не та за кого себя выдает. В её биографии не раз всплывали «грязные пятна», которые остались незамеченными фанатами. Татьяну связывали близкие отношения с Алексеем Паниным, который славится похабными выходками. Эти отношения оставили несмываемый след на её репутации. В сети ходят статьи, где Панин рассказывал, как они отдыхали на нудистском пляже, что поразило поклонников невинной Арнтгольц. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся. Видимо, у Тани есть схожие взгляды и интересы со скандальным артистом, которые она тщательно скрывает и притворяется «монашкой». Также ходили слухи, что их связывали не только дружеские отношения, возможно, что в домашних архивах Панина хранится видеозапись с участием артистки в главной роли.

Почему у двух сестер совершенно разные достижения в карьере? Одной предлагают с юного возраста роли, а другая остается в стороне. Можно предположить, что старшая сестра Таня менее принципиальная, чем Ольга. Довольно частый случай, когда романы с продюсерами являются гарантом успешной карьеры артистов. Хейтеры утверждают, что именно красивая внешность и сговорчивость помогли Тане пробиться из тысячи студенток. Так это или нет - доподлинно неизвестно.