Полчища кривозубых детей! Бородина рискует навлечь на себя народный гнев из-за «вредных» советов о соске

Сегодня, 19:00

Следование указаниям телеведущей может обойтись российским матерям в сотни тысяч рублей.

Поклонники ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной пристально следят за жизнью её семейства, ведь человек, который раздаёт советы о любви, должен знать, как строить крепкую и здоровую семью. Однако, в последнее время у телеведущей всё чаще возникают конфликты с её фанатами, ведь Ксения всерьёз рискует навлечь на себя народный гнев из-за «вредных» советов о соске. Дело в том, что трёхлетняя дочь Бородиной Теона всё ещё сосёт пустышку, а сама Ксения призывает матерей не отказывать своим чадам в столь необходимом, по её мнению, занятии. Многие поклонницы телеведущей вступают с ней в открытую конфронтацию, пытаясь донести до Бородиной, что большинство современных психологов рекомендует отучать ребёнка от соски в возрасте 2-2,5 года. Фанаты Ксении твёрдо убеждены, что она намеренно не хочет забирать пустышку у Теи, ведь та без привычного занятия будет более приставучей и любознательной. Кроме того, в соцсетях перечень негативных эффектов от чрезмерно длительного использования соски она называет собачьей чушью, побуждая всех прочих мам не отнимать пустышку у своих чад.

Сложно сказать, что даёт столь сильную уверенность в подобных фактах самой Бородиной, не имеющей специализированного медицинского образования. Быть может, знакомый врач успокоил телеведущую, заявив, что Теоне не грозит ничего страшного, если она ещё год-другой пососёт пустышку. В этом случае абсолютно непонятно, почему Ксения со всей уверенностью доверилась одному специалисту и начала подвергать сомнению утверждения сотен других. Напомним, согласно официальным исследованиям учёных, слишком долгое использование сосок чревато для малышей развитием неправильного прикуса, увеличением риска попадания инфекций в организм, различными травмами при падении с соской во рту и многими другими негативными последствиями. Не исключено, что со временем полчища кривозубых детей с неправильным прикусом пополнят ряды хейтеров Ксении, ведь в случае развития подобных дефектов Бородина вряд ли станет оплачивать услуги ортодонта своим фанатам, прислушавшимся к её мнению.