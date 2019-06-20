Три ночи с козликом – и на самокат. Волочкова в майке с «биологическими» пятнами опозорилась связью с Алибасовым

Немытая, лысеющая шевелюра с «украденными патлами» и бредни на федеральном – Настя больше не скрывает тотальных проблем с головой.
Монолог Анастасии Волочковой в эфире «Привет, Андрей!», посвященном трагедии Бари Алибасова, произвел настоящий фурор в Сети. В своей пламенной и довольно спутанной речи балерина выдала довольно интересные подробности личных отношений с артистом и опозорилась связью с Алибасовым. Перескакивая с темы на тему за пару минут тараторящая Волочкова попыталась выложить едва ли не всю подноготную своего прошлого, вот только зрители сути не поняли.
Танцовщица споткнулась о собственные слова, бросила пару фраз Андрею Малахову и не дождавшись его ответа продолжила пламенную речь:
Три ночи с козликом – и на самокат: забыв о странной истории Анастасия вспомнила, как Бари Алибасов катался на подаренном им же Арине самокате в ее доме. Потом звезда припомнила, что речь идет об отравлении Бари и сменив лицо счастья на траурный лик продолжила:
Далее она раскрыла весьма интересные подробности флирта с Бари, и тем самым опозорилась связью с Алибасовым.
- припомнила Анастасия, которая недолго думая заявила в ответ, что Бари можно все и она его ждет.
Однако певец так и не доехал, ведь попал в больницу. Судя по внешнему виду Волочковой, Алибасову очень повезло не встретиться с подругой, ведь она окончательно запустила себя. Хейтеры в фан-аккаунте балерины высмеяли ее внешний вид на федеральном канале.
Старые джинсы из «выцветшей до нельзя ветоши», босоножки с «конскими кэблами» - Настя ни капли не стеснялась, ведь явилась даже в майке с «биологическими» пятнами, которую назвали «замызганным тряпьем».
Не менее странный хаос творился на ее голове - грязные волосы, ужасная укладка и приклеенные волосы, которые, похоже, покоятся там со времен съемки передачи «Королева секонд-хенд». Хейтеры давно шутят, что у Волочковой большие проблемы «с головой», и с каждым днем находят этому все больше подтверждений.