Три ночи с козликом – и на самокат. Волочкова в майке с «биологическими» пятнами опозорилась связью с Алибасовым

Сегодня, 17:00

Немытая, лысеющая шевелюра с «украденными патлами» и бредни на федеральном – Настя больше не скрывает тотальных проблем с головой.

Монолог Анастасии Волочковой в эфире «Привет, Андрей!», посвященном трагедии Бари Алибасова, произвел настоящий фурор в Сети. В своей пламенной и довольно спутанной речи балерина выдала довольно интересные подробности личных отношений с артистом и опозорилась связью с Алибасовым. Перескакивая с темы на тему за пару минут тараторящая Волочкова попыталась выложить едва ли не всю подноготную своего прошлого, вот только зрители сути не поняли.

«Я помню как он мне подарил козла – белого, маленького козлика и сказал: Настя, я знаю, что тебе нужен настоящий мужик... Я тогда не могла взять его на руки и он сказал: этот козлик родился в день твоего рождения. Но поскольку я праздновала…».

Танцовщица споткнулась о собственные слова, бросила пару фраз Андрею Малахову и не дождавшись его ответа продолжила пламенную речь:

«И с этим козликом я спала три дня в постели, пока мы его не определили в зоопарк. Этот козлик - мы его назвали Барик. Этот Барик приплод принес – семеро козлят».

Три ночи с козликом – и на самокат: забыв о странной истории Анастасия вспомнила, как Бари Алибасов катался на подаренном им же Арине самокате в ее доме. Потом звезда припомнила, что речь идет об отравлении Бари и сменив лицо счастья на траурный лик продолжила:

«То, что человек сейчас вот находится в таком вот состоянии, ребят, в это невозможно поверить. Но счастье, что он выжил».

Далее она раскрыла весьма интересные подробности флирта с Бари, и тем самым опозорилась связью с Алибасовым.

«Он мне звонил за три дня до того, как случилась эта история… И говорит: Настя, я хочу приехать к тебе в гости не один… Я приеду с кошкой. У тебя есть котик Лакки и я хочу, чтобы наши животные были вместе и мы с тобой чтобы сблизились таким образом»,

- припомнила Анастасия, которая недолго думая заявила в ответ, что Бари можно все и она его ждет.

Однако певец так и не доехал, ведь попал в больницу. Судя по внешнему виду Волочковой, Алибасову очень повезло не встретиться с подругой, ведь она окончательно запустила себя. Хейтеры в фан-аккаунте балерины высмеяли ее внешний вид на федеральном канале.

Старые джинсы из «выцветшей до нельзя ветоши», босоножки с «конскими кэблами» - Настя ни капли не стеснялась, ведь явилась даже в майке с «биологическими» пятнами, которую назвали «замызганным тряпьем».

Не менее странный хаос творился на ее голове - грязные волосы, ужасная укладка и приклеенные волосы, которые, похоже, покоятся там со времен съемки передачи «Королева секонд-хенд». Хейтеры давно шутят, что у Волочковой большие проблемы «с головой», и с каждым днем находят этому все больше подтверждений.