Предала веру ради любви? Лобода поспешила «отречься» от православия ради Линдеманна

Сегодня, 15:00

Протестантские кресты на груди выдали страстное желание певицы стать женой солиста культовой группы.

Уже давно в СМИ и социальных сетях обсуждается роман Светланы Лободы, знаменитой украинской певицы, и Тилля Линдеманна, солиста немецкой рокерской группы Rammstein. 2019 год в плане творческой работы группы стал находкой для всех любителей немецкого рока: сразу несколько скандальных клипов моментально вошли в «топы» обсуждений форумов и сайтов. Даже Лобода, которая тоже может похвастаться не одним хитом и наградой, опубликовала у себя в Instagram кусочек клипа к песне «Ausländer», что только подчеркнуло чувства певицы к группе, и, в частности, к её солисту.

Сегодняшние сториз звезды одновременно пугают, шокируют и вдохновляют, ведь по внешнему виду Светланы стало понятно, что звезда поспешила «отречься» от православия ради отношений с Линдеманном. Звезда вышла из гостиницы в красивом костюме и с несколькими нагрудными крестиками необычной формы. Это были два протестантских крестика, которые с каждым шагом все больше показывались подписчикам.

Тилль, чтобы публично ответить Светлане на чувства, видимо, попросил звезду принять свою веру, то есть отректись от православия. Очевидно, что Лобода долго не шла на этот шаг, однако всё-таки решилась. Предав веру ради любви, Лобода, видимо, преследует, как ей кажется, благую цель и желание крепких и достойных отношений с успешным мужчиной.