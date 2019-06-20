«Волшебство» с четвероногим. Орлова отказалась от мужчин по примеру Панина

Сегодня, 13:00

Не Кадони может оказаться женихом Ольги, а любимый пес.

Сегодня Ольга Орлова продемонстрировала очередной «приступ» нездоровой любви к собакам. Проснувшись утром в окружении обожаемых питомцев певица едва не устроила «волшебство» с четвероногим в собственной огромной постели. Поддавшись внезапному приступу нежности Ольга начала ласкать одну из своих собак, гладила ее по животику едва не задевая «причинное» место, а после залезла на пса и начала трогательно его целовать.

Это уже не первый подобный порыв Орловой. Открыто проявлять неадекватные чувства к питомцам она начала недавно - видимо, призыв к «свободной любви» Панина благоприятно подействовал на звезду, раз уж она перестала подавлять себя и больше не стесняется нетрадиционной связи. Создается впечатление, что Орлова отказалась от мужчин по примеру Панина и может готовиться к «свадьбе» с любимым псом.

Интимная связь с собаками не является нонсенсом - многие люди вступают в отношения с животными еще с древних времен. Даже сейчас ряд стран и штатов официально узаконили такую связь, так что возможная любовь Орловой с собаками признана и адекватна.

Орлова единожды была замужем и в браке родила сына, однако уже в 2004 году она развелась. С тех пор певица разочаровалась в мужчинах, и лишь через 6 лет решилась на новый роман с бизнесменом Петром, который не сделал ее счастливой.

Судя по всему, очередное разочарование навсегда изменило Орлову и она променяла мужчин на собак. Свой дом звезда наполнила любовью 4-х питомцев, в которых души не чает. А вот мужская нога туда, похоже, не ступает. Ольга отвергает всех возможных ухажеров. Еще на свой день рождения она хвасталась шикарным букетом цветов от воздыхателя, однако не дала ему шанс. Теперь упорно отвергает чувства Влада Кадони, который открыто признается в симпатии и ухаживает за коллегой, а она вознаграждает ведущего лишь загадочной улыбкой.

Звезда «Дома-2» старается не афишировать свою личную жизнь, возможно, стесняясь непризнанной в России связи, но уже успела намекнуть, что в ее жизни присутствует нужное плечо. А недавно она показала, что уже выбрала для себя свадебное платье, вот только жениха не представила. Возможно, она станет первой россиянкой, кто откроет путь к свадьбе с псами.