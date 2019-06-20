Гол как сокол, или почему Цымбалюк-Романовская отказалась от брака с Шаляпиным

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Без денег Прохор может и не надеяться на брак с Виталиной.

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская стала участницей Youtube-шоу «ПРЕЛЬские тезисы». Формат программы достаточно прост: телеведущая просто общается и задает вопросы, которые поступают от подписчиков. Выяснилось, что больше всего людей интересует личная жизнь Виталины и ее отношения с Прохором Шаляпиным. Как оказалось, Цымбалюк пока не собирается делать важный шаг и выходить замуж за избранника. По ее словам, они пока что не видят в этом смысла, поэтому не хотят торопить события.

Такая же ситуация обстоит с рождением первенца. Пианистке уже 40 лет, а она до сих пор не родила ребенка. Она не против стать матерью, но не собирается делать это в ближайшее время. Почему же она отказалась от брака с Шаляпиным? Скорее всего, причины более глубокие, и ее нежелание создавать семью связано с материальным положением певца.

Гол как сокол – в последнее время Шаляпин совершенно исчез с экранов ТВ. Да, он принимает участие в различных скандальных шоу, но его концертную деятельность нельзя назвать успешной. Чего не скажешь про Виталину. После громкого развода с Арменом Джигарханяном пианистка получила немаленькую часть денег, поэтому может себе ни в чем не отказывать. Так зачем же ей тянуть и содержать «обузу» в виде Прохора? Похоже, она просто не хочет быть главным «добытчиком» в семье, поэтому оттягивает этот момент, как может.