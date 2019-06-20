Главное, что не бьет: Жена Прилучного терпит игнор и флирт мужа с Бортич

Сегодня, 10:30

Совместный отдых у семейной пары, похоже, проходит по отдельности.

В последнее время, в жизни семьи Прилучных не все гладко. Об этом свидетельствуют слухи, об избиении Павлом своей жены Агаты, а также пьяные выходки актера. Чего только стоил недавний алкогольный дебош от Прилучного, в конце которого, он проснулся в чужой машине.

В связи с такой напряженной обстановкой, семья отправилась на отдых, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, но увы, все складывается совсем иначе. Об этом можно судить посмотрев Stories Instagram Агаты. На записанном видео девушка делится с фанатами моментом посещения кафе, где они с мужем кушали устриц, но не в романтической обстановке, а в присутствии Александры Бортич. Во время записи Агата демонстрировала деликатес, а также показала Павла. Прилучный, на просьбу жены, об оказании внимания, «включил игнор» и сразу же продолжил едва ли не флиртовать с Бортич на глазах у супруги.

Реакция девушки на сложившуюся ситуацию была спокойной. Это может быть связано с тем, что девушка, похоже, сделала для себя вывод – главное, что не бьет, а все выходки, пусть даже неуместные, она стерпит ради сохранения и без того хрупкой семьи.