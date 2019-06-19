С мыслями о Бузовой. Тарасов издевается над супругой Костенко прямо на отдыхе в Риме

Сегодня, 23:30

Долгая прогулка под палящим римским солнцем может заставить Анастасию переоценить любовь мужа.

Казалось бы, после развода с Ольгой Бузовой в 2016 году у Дмитрия Тарасова жизнь только началась. Быстро женившись на Анастасии Костенко, ныне Тарасовой, футболист должен только радоваться, что «уделал» свою бывшую, которая до сих пор поёт о разводе и «мире других мужчин», но, видимо, Дмитрий ещё живёт с мыслями об Олечке.

Последний хит певицы «Водица», естественно, на слуху даже у Дмитрия с Анастасией. Очевидно, что последняя фраза Ольги в песне: «Я отменяю моду на разводы», – обращена в большей степени к бывшему мужу. Неугомонный Дмитрий, даже уезжая с Настей в Рим, решил загонять нынешнюю жену и молодую маму до припадка.

По публикациям самой Анастасии в Сети можно сделать вывод, что Тарасов издевается над супругой прямо на отдыхе. В жуткую жару, так ещё и в вечернем платье, Дмитрий заставил Настю протоптать с ним за кампанию весь Рим, видимо, для того, чтобы футболист не чувствовал себя одиноко. Огромный километраж, который преодолела пара, не укладывается в голове, а если взглянуть на последнее фото Насти в Instagram, то видно, что любящая жена даже на пятки ступить не может из-за сильной боли в ступнях.

Эффектная супруга Тарасова с жалостью пишет: «Вот это мы преодолели путь. Обошли весь Рим».