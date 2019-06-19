Обратно в Black Star? Тимати вернул Крида в свой лейбл

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Егор уже записал песню совместно с Клавой Кокой.

Популярный хип-хоп-исполнитель Егор Крид поделился с подписчиками в Instagram своим новым треком «Грехи». Особого внимания заслуживает тот факт, что песня была записана совместно с представительницей Black Star Клавой Кокой.

Есть версия, согласно которой Крид не стал продлевать свой контракт с лейблом из-за финансовых разногласий. Очевидно, что любой договор с продюсером состоит не только из разделения доходов, но и прав на использование бренда, а также определенных ограничений в пиаре. Не менее прозрачным является тот факт, что Тимати не мог не знать о намерениях своей «сотрудницы» Клавы работать с певцом «со стороны». В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: зачем же еще Тимати продвигать Егора, обеспечивать ему дует со своей подопечной, если он его не вернул обратно в Black Star?

К слову, путь обратно в Black Star не занял у Крида много времени. Контракт певца с компанией закончился 31 марта, таким образом возвращение заняло всего два с лишним месяца. Егор, видимо, пытался начать самостоятельную музыкальную деятельность, обращался за продюсированием к Иосифу Пригожину, но все тщетно. Возможно, перспектива туманного будущего не обрадовала певца, и он решил согласиться на условия Тимати и вновь подписал с ним контракт.