Забеременела сразу от троих? Семенович активно готовится к рождению первенца

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Певица рискует распрощаться с былой фигурой и остаться матерью-одиночкой.

Участие в поп-группе «Блестящие» обеспечило Анне Семенович всеобщую известность и успехи в дальнейшей карьере певицы. Однако, в отличие от профессиональных свершений, в личной жизни пышногрудой красавицы не всё так гладко. В свои 39 лет певица ни разу не была замужем, но в последнее время поведение Семенович явно указывает на то, что она, похоже, активно готовится к рождению первенца. В первую очередь, на свежем снимке Анна бережно держит руку на своём животе, словно оберегая малыша, растущего внутри. Зачастую Семенович закрывает рукой лишний вес в области талии, но в этот раз свободная рубашка и без сторонней помощи скрывала фигуру певицы, не требуя подобных ухищрений. Кроме того, поп-дива показала фанатам, что ей пришлось лежать под капельницей. Медицинское вмешательство певица объяснила якобы случившимся отравлением, но не стоит исключать, что тем самым она хотела восполнить баланс витаминов. Из-за интенсивного темпа жизни Семенович не всегда удаётся правильно и вовремя питаться, поэтому она и могла решиться на регулярные капельницы, чтобы укрепить здоровье своего первенца.

В список действий Анны Семенович, выдающих её интересное положение, можно отнести и «убежавшее» из турки кофе, а также разбитую бутылку газированной воды. Слишком многое указывает на то, что беременность сделало певицу забывчивой и погрузила её в глубокие мысли о будущем материнстве. Журналисты неоднократно приписывали пикантной исполнительнице романы с Константином Меладзе, Николаем Басковым и Дмитрием Нагиевым, но вряд ли высок шанс, что Анна забеременела сразу от троих. Видимо, череда случайных романтических связей привела Семенович к неожиданной беременности, и ей ещё только предстоит установить настоящего отца ребёнка. Не исключено, что сама Семенович даже не подозревает о своей беременности, списывая токсикоз на отравление, а свою небрежность и излишнюю забывчивость на хронический недосып из-за обилия работы.