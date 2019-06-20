Не хватает денег на роды? Решетова снова запустила фейковый розыгрыш призов

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Предыдущий конкурс невесты Тимати закончился ничем.

В своем Instagram-аккаунте российская модель и возлюбленная рэпера Тимати объявила о начале очередного именного розыгрыша призов, который стартует 20 июня, а итоги будут подведены 28 июня. Среди призов - айфоны, наборы косметики, квартира или миллион рублей на выбор. Согласно условиям, все желающие принять участие должны подписаться на спонсоров конкурсной страницы - 92 рекламных аккаунта. Стоит отметить, что не прошло и часа, как основной профиль розыгрыша якобы заблокировал сервис, а Анастасии пришлось искать выход из положения и создавать второй.

Все ищут способы заработать больше, и Решетова - не исключение, тем более, она находится в «интересном положении». Организация подобного розыгрыша уже не новый опыт для модели. Ранее она уже запускала аналогичный конкурс, который закончился весьма неприятно для подписчиков - страница проведения розыгрыша исчезла накануне подведения итогов. Вероятно, Тимати отказался спонсировать все прихоти невесты, и ей не хватает на предстоящие роды, поэтому она и была вынуждена снова запустить фейковый розыгрыш призов.

Не исключено, что именной конкурс был организован для рекламы так называемых «спонсоров», а призы и ценные подарки Анастасия может просто оставить себе, организовав победу подставного аккаунта или удалив профиль розыгрыша.