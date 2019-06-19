«Сон алкоголика чуток и краток»: Волочкову осудили за издевательства над улиткой

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«Изжившая» кота балерина нашла новую жертву для развлечений, предположили фанаты.

Утро для безработной Анастасии Волочковой началось очень рано - еще до 5 утра. Экс-балерина решила встретить рассвет на пороге своего дома. В Instagram Stories она поделилась прекрасным видом восходящего солнца, однако больше всего ее привлекла проползающая мимо улитка. Моллюск выглядел очень странно, едва передвигался по асфальту и оставлял после себя влажный след.

Анастасия не нашла более важных дел в это время и «от одиночества и никому ненужности», по мнению поклонников в фан-аккаунте звезды, начала гонять улитку по двору. Создавалось впечатление, что балерина раздавила часть незваного гостя и повредила улитку, из-за чего та едва передвигалась, была сильно расплюснута на земле и оставляла после себя мокрую дорожку.

В фан-аккаунте танцовщицы Волочкову осудили за издевательства над улиткой. По мнению хейтеров, Анастасия замучила своего кота и он сбежал от нее в страхе, а потому балерина нашла себе новую беззащитную жертву.

Фанаты решили, что Анастасия страдает от бессонницы из-за своей пагубной зависимости, ведь не в первый раз сидит в социальных сетях в такую рань. «Сон алкоголика чуток и краток», - поклонники предположили, что не принявшая «горячительное» снотворное накануне танцовщица была случайно разбужена слишком рано и решила выместить злобу из-за незадавшегося дня на животном. Не найдя кота отыгралась на приползшей улитке - развлекала моллюска «догонялками» во дворе.