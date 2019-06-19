«Мертвые» губы! Пынзарь ужаснула новыми побочными эффектами неудачной пластики

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Вернут ли Даше почти полмиллиона рублей, потраченные на эту «красоту»?

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь обрела большую популярность не только благодаря проекту, но и в связи со своей запоминающейся внешностью. Однако, несмотря на то, что девушка была весьма симпатична, она решила, что ей чего-то не хватает и прибегла к пластической операции. После «пластики», здоровье экс-участница «Дома-2», кажется, заметно ухудшилось. По фотографиям со страницы Пынзарь в Instagram можно заметить, что девушка стала скрывать глаза, одевая очки и нося кепку. Это может быть связанно с тем, что в организме Даши произошел какой-то сбой, а виновником этого мог стать ботокс. Однако на этом плохие новости не закончились и в очередном Stories Instagram экс-участница реалити-шоу продемонстрировала «мертвые» губы.

Во время видеозаписи, на которой девушка вела разговор с подписчиками, удалось заметить, как изменилась ее мимика. Кроме того, что мышцы на лице напряжены, так еще и губы фактически не работают. Во время разговора, девушка толком не могла выразить эмоции и нормально сказать слова. Это может быть очередным побочным эффектом от пластической операции, ведь после введения ботокса, организм оказывает сопротивление, пытаясь вытолкнуть инородное вещество из тела. Однако ужасает то, что это не первый и, похоже, не последний симптом, и в дальнейшем, из-за неудачной пластики, может пошатнуться и здоровье в целом. Как будет дальше поступать Пынзарь остается вопросом, но не исключено, что девушка будет судиться с хирургом, который сделал такую «красоту», от которой теперь много проблем.