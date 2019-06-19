Муж поколачивает? Шурыгину может «тошнить» от людей из-за побоев супруга

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Эмоциональная неустойчивость Дианы может быть последствием проблемных отношениях.

Не успела Диана Шурыгина насладиться счастливой жизнью в браке, как новая волна проблем настигла девушку. Так, на днях Диана опубликовала пост, где затронула тему самовыражения личности через смену внешности. Примечательно, что для поста Шурыгина выбрала совместное фото с супругом, как раз, после визита в салон, где молодой человек перекрасился в блондина. Не сложно догадаться, как публика восприняла пост Дианы — волна гневных комментариев не заставила себя ждать, впрочем, как и реакция Дианы. Уже спустя несколько часов Шурыгина записала видео-обращение к хейтерам с ненавистными высказываниями и просьба не вмешиваться в личную жизнь.

«Меня тошнит от людей»,— заявила Диана в сторис. Возникает вопрос, чем вызвана такая гневная реакция Дианы, ведь и ранее девушку критиковали, причём, в более унизительной форме. Не исключено, что Диану может «тошнить» от людей из-за побоев супруга. Очевидно, мужу Дианы не нравится ежедневный негатив и публичные унижения и, поколачивая девушку, молодой человек попросту выплёскивает злость. К тому же, о вспыльчивости и «кулачных» талантах парня известно ещё со времён скандальных шоу Дианы на Первом канале, а семейная «идиллия» се Шурыгиной и ранее вызывала много вопросов: молниеносная свадьба, «тёмное» прошлое Дианы и отсутствие общих интересов с мужем.