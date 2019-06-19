Даже дочь в шоке. Полина Гагарина случайно рассекретила проблемы с мужем

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Постоянная занятость звёздной пары может стать причиной скорого разрыва.

Отечественная певица Полина Гагарина так увлеклась подробностями своей популярности в мире шоу-бизнеса, что проговорилась в своём Instagram о возможных проблемах в отношениях с мужем, светским фотографом Дмитрием Исхаковым. Артистка старательно расписала в подробностях о своих ближайших планах: и открытие форума на ВДНХ, и деловые встречи в «Яндексе», и репетиции, монтажи, съёмки.

В публикации бросается в глаза наивная фраза маленькой Мии, процитировав которую, Полина случайно рассекретила разлад в собственной семье. С такой занятостью, о каком семейном союзе может идти речь?

Похоже, Мия так устала от выяснения отношений, что попросила папу быть особенно осторожным в Москве, ведь туда также с творческими планами отправляется мама. Почему дочь Гагариной посчитала нужным сказать это? Быть может, по каким-то причинам в семье происходят регулярные скандалы, а девочка боится, что они могут повториться вне дома? Гагарина сама признаётся, что ей очень сложно выбрать день, который целиком можно было бы посвятить семье. Постоянные концерты, интервью, участие в различных шоу и проектах отнимают почти всю личную жизнь, которую Полина могла бы посвятить семье. Именно это и может быть причиной проблем артистки с мужем.

Не лучше ситуация со свободным временем и у Дмитрия. Он постоянно пропадает на фотосессиях звёзд и модных журналов и вполне возможно, что по популярности старается не только не уступать, но и конкурировать со звёздной женой.