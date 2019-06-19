Что там делают с людьми? Скруджи сбежал от лейбла Black Star на Украину

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Ни новых треков, ни фото - артист пропал из соцсетей.

26-летний рэпер из Украины, звезда проекта «Молодая кровь», Скруджи (настоящее имя Эдуард Выграновский) присоединился к Black Star в 2015 году. Под крыло молодого исполнителя решил взять сам Тимати, что сулило певцу головокружительную сольную карьеру. Однако спустя год стало ясно, былая слава поутихла и плавно сошла на нет. За последний год исполнитель не выпустил ни одного трека. Странное затишье заставило фанатов шептаться о том, что Скруджи пропал из виду не просто так.

По данным Telegram-издания «Только никому...», артист вслед за Кридом и L’One, пытался расторгнуть контракт с лейблом, но ему это не удалось. По всей видимости, дабы безнаказанно избавиться от опеки продюсеров Скруджи покинул Россию и сбежал от лейбла Black Star на Украину, вернувшись в родной Львов. Об этом свидетельствует «заброшенный» с 26 мая Instagram, и с 24 декабря YouTube-канал рэпера.

Поклонникам остается только гадать, что там в Black Star делают с людьми, если им приходиться бежать от продюсеров? Похоже, работая без сна и отдыха, артисты буквально сгорают на работе, в то время как «отцы» основатели продолжают набивать свои карманы деньгами.