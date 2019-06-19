Черный пиар? Водонаева продолжает наживаться на чужих трагедиях

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На этот раз Алена не смогла обойти стороной отравление Алибасова.

На днях экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сделала резкое заявление с критикой сына звездного продюсера Бари Алибасова. Ведущая обвинила отпрыска в «выставлении на показ» своего отца в больнице. Конечно довольно странно это слышать от человека, вся личная жизнь которого не так давно проходила «под прицелом» миллионов россиян. Но главное, что Водонаева, по всей видимости, продолжает наживаться на чужих трагедиях.

Так, буквально месяц назад, после катастрофы с рейсом Москва – Мурманск, когда погибло 40 человек, Алена «вещала» о своем потрясении на весь интернет. Ведущая активно встревала в споры о возникшей давке на борту самолета и по итогу даже слегла с нервным срывом, о чем конечно же оповестила своих фанатов. Любопытно также, что Водонаева демонстрировала широкой общественности свое тяжелое состояние и даже показывала капельницу. Так зачем же было критиковать за точно такой же поступок Алибасова-младшего? Черный пиар?

Очевидно, что звездам шоу-бизнеса необходимо поддерживать интерес публики к ним, но ведь у всего должна быть мера. Алене следует всерьез задуматься и определить для себя те «красные линии», за которые переступать не следует даже не смотря на возможные солидные дивиденды.