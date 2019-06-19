«Ей срочно нужен стилист» - Хейтеры унизили Татьяну Навку за нелепое платье

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Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова поделилась кадром с поездки в Канны.

Известная фигуристка Татьяна Навка поделилась в своем профиле Instagram снимком из путешествия в курортный город Канны. На фотографии супруга российского политика Дмитрия Пескова позирует на фоне Средиземного моря в блестящем золотистом платье, которое, по мнению интернет-пользователей, подчеркнуло все недостатки фигуры Татьяны. Подписчики фигуристки начали проявлять активность и комментировать публикацию Навки. «Бортпроводница инопланетного корабля!!!», «Как обычно полная безвкусица», «Это платье явно не ваша история», «Ей срочно нужен стилист», - унизили Татьяну Навку хейтеры за нелепое платье. Многие посчитали его угловатым и несуразным, совершенно не подходящим для фигуры спортсменки.

Это не первый неудачный наряд Татьяны по мнению большинства пользователей сети. Стоит отметить, что бывшие спортсмены часто выбирают несуразное сочетание цветов для выхода в свет. Это и коснулось Навку - она часто выбирала яркие и пестрые трикотажные кофты и пряталась в спортивном стиле, появляясь на торжественных мероприятиях. А на вопрос о стилистах отвечала, что и сама в состоянии справиться с выбором одежды. «Я всегда знаю, что мне нужно и что мне идет», - заявляла знаменитая фигуристка.