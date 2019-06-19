Унижай меня полностью. За что Мартиросян возненавидел Тимати?

Сегодня, 13:00

Comedy Club VS Black Star – уже не первый раз Гарик публично высмеивает Юнусова и его семью.

Сейчас Тимати переживает один из самых сложных периодов в жизни. Многие события, как специально, одновременно обрушились на его голову. Во-первых, беременность его девушки Анастасии Решетовой. С другой стороны, лейбл Black Star, видимо, находится на грани краха. Мало того, что самые прибыльные участники его покинули (Егор Крид, L'One), так еще и новые певцы из шоу «Песни» не дотягивают до уровня старых исполнителей.

Теперь у Тимати новая «беда». Comedy Club и его руководство почему-то взъелось на Юнусова и уже не впервые унижает его публично. Ранее в сети появился пародийный ролик скандальной группы USB, высмеивающий рэпера и его команду. Гарик Мартиросян лично отрекламировал клип на своей странице в Instagram, как будто пытался что есть силы «насолить» Тимати. Но это еще не конец.

На этот раз на странице юмористической программы в Instagram появился отрывок из старого выпуска, гостем которого стала Анастасия Решетова. Вела она себя, мягко говоря, не интеллигентно. «По-братски», «косарь» и другие жаргонизмы – модель как будто специально позорила себя на шоу. Это было несколько лет назад, так что, о неправильном поведении девушки уже все забыли, но Comedy Club решил все-таки напомнить. Мартиросян за что-то возненавидел Тимати, раз без остановки дискредитирует своего коллегу?

Унижай меня полностью, так сказать. Возможно, какой-то конфликт произошел во время съемок передачи «Песни», ведь однажды Мартиросян был приглашенным судьей. С другой стороны, все может быть намного проще. Не исключено, что унижения Тимати – еще один спланированный пиар-ход, ведь резидент Comedy Club Харламов также промышляет подобным. Уже никто не верит, что его стеб в сторону Гузеевой не основан на материальной выгоде.