«У меня приход» - Галкин «сошел с ума» из-за издевательств Харламова над Гузеевой

Сегодня, 14:00

Максим начал вести себя неадекватно из-за «наркоманского» юмора резидента Comedy Club.

Уже довольно давно Гарик «Бульдог» Харламов придумал себе «забавное» развлечение – шутить над актрисой и ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой. «Подколы» комика из Comedy Club часто кажутся не совсем приличными и даже обидными, но негативная реакция аудитории на такой тип юмора будто заставляет Харламова шутить еще больше и грубее над своей «жертвой». Сама актриса дипломатично молчит, но не исключено, что это просто затишье перед бурей.

Однако на шутки Гарика успели отреагировать уже многие знаменитости. Недавно в числе их оказался и коллега «Бульдога» Максим Галкин. Под новым видео, где Гарик высмеивает гостей передачи Гузеевой «наркоманскими» шутками, муж Аллы Пугачевой оставил очень пространный комментарий, в котором сообщил: «У меня приход».

Дальше Галкин, правда, объяснил, что имел в виду «приход Евгения Вагановича в голову», с которым он собирался поговорить и вернуться, что бы это ни значило. Со стороны реакция Максима выглядит так, будто он «сошел с ума» из-за издевательств Харламова над Гузеевой и ему начал мерещиться Петросян. Так ли это на самом деле или же комик всего лишь пытался шутить - сказать пока сложно.