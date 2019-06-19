Стыдно за Соболева! Стендапер опозорился в юмористическом батле с Семеном Альтовым

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Комики решили сыграть на контрасте - Илья проиграл.

Минувшим вечером в сети появился питерский выпуск «Вечернего Урганта». В качестве приглашенного гостя выступил Илья Соболев — комик, стендапер, ведущий шоу «Прожарка». Молодой человек решил эпатировать публику с первой минуты — пришел на съемку в носках и шлепках. Далее, последовал диалог Ивана и Ильи, в котором они обсуждали преимущества жизни в Северной столице и многое другое. В процессе разговора Ургант всячески старался умерить «разбушевавшегося» гостя и увести поток его «специфического» юмора в иное русло.

Апогеем вечера стал импровизированный камеди-батл Соболева с представителем «старой школы» юмора Семеном Альтовым. Комики обменялись авторскими шутками и попытались в своей манере прочитать материал друг друга. Сказать, что за Соболева было стыдно — не сказать ничего. Шутки, которые зачитывал «прожарщик», хоть и были смешными, манера их прочтения, заставляла зал замирать в ступоре. Если бы не «рука помощи» Ивана, эксперимент можно было бы смело назвать провальным.

Зрители, посмотревшие выпуск пришли у выводу - стендапер крупно опозорился в юмористическом батле:

«Соболев - позорище! Ваня и редакторы - большая ошибка», «Депортируйте его обратно в Красноярск», «Альтов спас сегодняшний глупый выпуск передачи», «Чел в шлепках, конечно, конкретно опустил планку шоу».