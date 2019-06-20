«Зачем вам профиль пекинеса?»: Поклонники «потеряли» нос Любови Успенской

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Виной всему неоднократные пластические операции, придавшие 65-летней «королеве шансона» сходства с плоскомордыми пекинесами, уверены поклонники.

65-летняя Любовь Успенская, несмотря на свой преклонный возраст, не теряет прежней энергичности и обаяния, продолжая бороться с увядающей красотой и не брезгуя услугами пластических хирургов. Но в последнее время, как отмечают преданные поклонники «королевы шансона», борьба за сохранение молодости перешла все допустимые границы и начала уродовать былую красоту певицы.

Так, на очередном снимке, опубликованном молодящейся артисткой в Instagram, пользователи Сети с трудом узнали своего кумира. Подписчики буквально «потеряли» нос Любови Успенской, чьё лицо приобрело черты, характерные для одной их плоскомордых миниатюрных пород собак – пекинеса.

При достаточно тяжёлом лице, ставшем таким, как уверены специалисты, вследствие оперативных вмешательств и «уколов красоты», неестественных губах и неудачных подтяжках, нос певицы, также прошедший неудачную ринопластику, попросту «потерялся», а профиль стал буквально «плоским».

«Любовь, при всем уважении к вашему таланту, зачем вам профиль пекинеса сделали?» - недоумевают поклонники в комментариях к записи.

Стоит отметить, что не только лицо страдает от излишней увлечённости Успенской пластикой. Столь же внимательно артистка следит за своей фигурой, не чурается пластики груди, а гардероб заимствует едва ли не у подростков. Впрочем, это не делает артистку моложе, считают поклонники, настаивающие на том, что годы всё же берут своё.