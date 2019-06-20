Комплекс 45 размера. Рапунцель «ломает» ноги ради супруга-изменщика

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Публика решила так из-за упрёков супруга Ольги по поводу внешности, малому размеру обуви и низкой самооценке звезды «Дом-2».

Участница популярного телепроекта «Дом-2» недавно отметила годовщину свадьбы со своим супругом – Дмитрием Дмитренко. Сейчас пара участвует в проекте «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ.

В честь праздника Ольга и Дмитрий отправились в Турцию вместе с малолетней дочерью. Рапунцель подарила мужу возможность прокатиться на картинге, чему он был очень рад. Однако, опубликовав фото с картинга, девушка сильно напугала своих поклонников.

Фанаты обратили особое внимание на ступни Ольги. На фото заметно, размер кед ей маловат, и она пригибает пальцы ног. Подписчики обратились непосредственно к Рпунцель и попросили перестать так себя калечить, ведь это может перерасти в серьёзную угрозу для здоровья, вплоть до хирургического стола.

Подобное можно встретить у девушек, которые стесняются своего размера ступни, так называемый комплекс 45 размера. По словам некоторых пользователей, Рапунцель «ломает» ноги ради супруга-изменщика, ведь они постоянно ссорятся и Дмитрий, бывает, упрекает её за внешний вид.

Впрочем, по словам Ольги, на данный момент в их семье царит идиллия. Особенно это видно по профилю Рапунцель в Instagram. Однако на многих фотографиях девушки, она «обрезает» либо скрывает. Потому нельзя отрицать, что комплекс у неё всё же присутствует и звезде «Дом-2» необходима психологическая помощь.