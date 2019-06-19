Спивается при детях? Киркоров не стесняется своего запоя

Сегодня, 08:08

Так можно решить, глядя на Stories певца, где он находится в компании малолетних сына и дочери, но ведет себя не совсем адекватно.

Две недели Филипп Киркоров путешествовал с гастрольным туром по своей родине – Болгарии. В этой поездке певца сопровождали дети – 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин.

Вчера настало время возвращаться домой – в Россию, о чем Киркоров не замедлил рассказать подписчикам в Stories своего Instagram.

Дети Филиппа тоже попали на видео. Они не проявляли особой активности и выглядели уставшими, в отличие от своего отца. Киркоров снова и снова приставал к ним с расспросами, а также просил поздравить Максима Галкина с днем рождения. После этого артист сконцентрировался исключительно на себе. Он снимал свое лицо крупным планом и строил гримасы. Для чего это было необходимо и какова цель действий, так никто и не понял.

Однако в Сети предположили, что Киркоров находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее певец уже публиковал подобного рода видеоролики. Это наталкивает на мысли о хронической стадии алкоувлечения. И по всей видимости, артист перестал стесняться не только своего запоя, но и того, что спивается прямо при своих детях.

Поклонники разочарованы тем, что видят Киркорова в таком состоянии, ведь никакая роскошная жизнь не заменит для звездных малышей полноценного общения с трезвым отцом.