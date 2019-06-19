«Кишка Панина»: Серябкина рассмешила фанатов своей коллекцией украшений

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Фадеев поздравил Олю с выпуском ювелирных изделий и наткнулся на издевки поклонников.

Не так давно Максим Фадеев опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором поздравил Ольгу Серябкину с выпуском коллекции ювелирных украшений из жемчуга и золота. По словам Фадеева, Ольга талантливая девушка, а ее изделия выглядят очень красиво и являются настоящим шедевром. Максим поинтересовался у пользователей, нравится ли им новая коллекция певицы, из-за чего наткнулся на их издевки.

Оказалось, Серябкина рассмешила поклонников своей коллекцией украшений. Фанаты не оценили ее оригинальности и дизайнерских способностей. Вместо похвалы пользователи стали придумывать весьма грубые и саркастичные сравнения касаемо формы ювелирных украшений. «Кишка Панина», «Похоже на монтажную пену», «Коконы мух», – язвят злопыхатели. Кроме хейтеров были и те, кому пришлись по вкусу украшения Ольги. Некоторые поклонники действительно отметили индивидуальность и интересность драгоценностей Серябкиной.

Кажется, Ольга всерьез решила заняться бизнесом, раз выпустила целую коллекцию ювелирных изделий. Возможно, девушка прислушается к словам фанатов, и следующая ее коллекция будет выглядеть совсем иначе. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. А это значит, что велика вероятность, что найдутся люди, которые с радостью купят ювелирные украшения певицы.