Отравился ради хайпа, или почему в горе Алибасова не верит общественность

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Еще пару дней назад Бари Каримович еле разговаривал, не мог подняться с койки и почти ничего не помнил, а на днях он появится в полном здравии в студии Андрея Малахова.

Совсем недавно всю общественность потрясла новость о том, что известный российский музыкант оказался в больнице в тяжелом состоянии. Дело в том, что продюсер по случайной ошибке выпил средство для про чистки труд, перепутав его с соком. Бари Каримовичу пришлось нелегко, но сейчас Алибасов пришел в себя и вышел из клиники, но вот многие пользователи считают, что отравление было спланированным и для того, чтобы напомнить о себе людям.

Почему же в горе Алибасова не верит общественность? Неужели он отравился ради хайпа? А что? Как говорят в сети, Алибасов готов и на такое, ведь он уже репетировал собственные похороны. Многие знают Бари Каримовича, как веселого, с хорошей фантазией и очень хитрого человека, вот и решил в очередной раз напомнить о своей персоне, да и не рассчитал.

Кроме того, в сети читатели обсуждают рекламу программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в студии которого в ближайшее время должен появиться сам Бари Каримович, дабы рассказать о случившимся. Странно, еще буквально вчера музыкант не мог вспомнить практически ничего, еле вставал с койки и с огромной трудностью разговаривал, а сейчас он в полном здравии готов прийти на огромную студию и все рассказать? Кажется, ситуация чистый самопиар.

На днях говорили о том, что продюсера перевозят в санаторий для профилактики и поправки здоровья, так как он еще слаб и чувствует себя не очень хорошо, а теперь он готовиться к шоу. Непонятно. По словам многих пользователей, с помощью такого способа Бари Алибасов решил убить двух зайцев – напомнить о себе и подзаработать хорошие деньги, ведь на фоне данной трагедии было очень много версий, одна из которых та, что отравили его родственники супруги.

Также и сами медики слишком удивлены тем, что музыкант так быстро пришел в себя.

«Самопиар чистой воды! Не верю!», «Просто Бари Каримович решил деньги подзаработать. Время прошло, про него уже все забыли, надо же как-то себя показать», «Пусть хайпит, ему уже никто не верит», «Ну, сначала всю страну на уши поставил своей «смертью», а теперь отравлением», «Завтра смотри, как Малахов на нем станцует!», «Вчера «помирал», завтра у Малахова», - возмущаются пользователи и призывают Бари Каримовича портить здоровье ради пиара.