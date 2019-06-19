Верни парик Кобзону! Михайлов позорится накладными волосами на отдыхе

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Судя по всему, шевелюра Иосифа досталась Стасу по наследству.

Стас Михайлов – любимец бабушек и «разведенок» России недавно отправился на отдых всей семьей. Певец радует поклонников частыми снимками и посвящает их в свою жизнь.

Недавно Стас опубликовал интересную Stories. На крупном плане можно было увидеть, что волосы Михайлова совсем не его волосы. Линия роста напоминала парик, как у детской куклы. Певец буквально опозорился накладной шевелюрой на отдыхе.

Стоит сказать, что на других снимках эта «неудобность» не так заметна. Видимо, Стас плохо разглядывал фото перед публикацией. Шевелюра, по-видимому, досталась Стасу по наследству от Иосифа. Верни парик Кобзону! – недоумевают фолловеры.

Стоит сказать, что в последнее время певец начал более тщательно следить за своей внешностью. Он кардинально сменил имидж, а фанаты заметили изменения в его лице, постоянно обсуждая его пластику. Видно, волосы спасти никак не удалось – теперь Михайлов вынужден носить парик.

Данная практика нередка среди звезд российского шоу-бизнеса. Многие знаменитые мужчины не раз были замечены в подобной практике, в том числе даже поп-король Филипп Киркоров.